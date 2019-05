Breyell : Keine heiße Spur bei mutmaßlicher Vergewaltigung

Breyell Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung in der Breyeller Fußgängerzone gibt es bislang keine heiße Spur. Dies teilte eine Sprecherin der Kreispolizei Viersen auf Anfrage mit. Nach der Veröffentlichung der Phantombilder von zwei der drei mutmaßlichen Täter seien gerade anfangs viel Hinweise eingegangen.

Drei Männer sollen eine junge Frau am 10. Februar gegen 1 Uhr auf dem Weg vom Lambertimarkt in Richtung Josefstraße in eine Seitengasse gedrängt haben, wo es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Dabei sollen zwei der Männer die Frau festgehalten haben. Nach der Tat soll das Trio in Richtung Josefstraße geflüchtet sein.