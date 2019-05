Kaldenkirchen : Fördermittel für die Digitalisierung

Kaldenkirchen Der Kaldenkirchener Dochthersteller Wedo will die Produktionsabläufe weiter digitalisieren. Dafür erhält das Unternehmen Zuschüsse von bis zu 25.000 Euro. Projektträger ist das Forschungszentrum Jülich.

Wedo, nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei der Produktion von Dochten, liefert sein Produkt in mehr als 100 Länder. Damit das so bleibt, arbeitet das Kaldenkirchener Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen an einer weiteren Digitalisierung der Produktionsabläufe und erhält dafür jetzt Landeszuschüsse. Wedo beschäftigt rund 120 Mitarbeiter von der Hilfskraft bis zum Textil-Ingenieur. Hinzu kommt noch ein kleineres Werk in Polen. Gearbeitet wird in zwei Schichten, die Maschinen laufen fast das ganze Jahr über. Milliarden von Kerzen in aller Welt werden pro Jahr mit den Dochten vom Niederrhein ausgerüstet – vom Teelicht über Grablichte bis zu Stumpenkerzen. „Über 500 Dochtvarianten gibt es“, sagt Geschäftsführer Helmut Gutberlet.