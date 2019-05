Lobberich : Brigitte Hartwig wird als Leiterin der Doerkesstuben verabschiedet

Lobberich Die Sozialpädagogin hat die frühere Altentagesstätte in sechs Jahren zu einem Begegnungstreff entwickelt. Ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Ständchen, Blumen und Geschenke: In einer Feierstunde im Lobbericher Generationentreff Doerkesstuben ist am Dienstagnachmittag die Leiterin Brigitte Hartwig in den Ruhestand zum Monatsende verabschiedet worden. In den sechs Jahren ihrer Amtszeit hatte die Diplom-Sozialpädagogin die frühere Altentagesstätte in Trägerschaft des Katholischen Kirchengemeindeverbandes Nettetal zur einer Begegnungsstätte entwickelt. Ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt.