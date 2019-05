Kaldenkirchen : Taxifahrer übersieht Pedelec-Fahrer

Kaldenkirchen Ein Pedelec-Fahrer (75) aus Lobberich ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Laut Polizeiangaben fuhr ein Taxifahrer (47) aus Viersen vom Bahnhofsvorplatz in Kaldenkirchen nach rechts in die Bahnhofstraße.

Dabei achtete er nicht auf den Pedelec-Fahrer. Der wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

