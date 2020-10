Vorgartenwettbewerb in Moers : Besser bunt statt grau

MOERS Klimaschutzmanager Bastian Gehrmann, Georg und Gunhild Hucks haben mit ihrer Tochter eine Grünfläche angelegt, die Insekten anlockt, schön aussieht und wenig Arbeit macht. Sie gewannen damit den Vorgartenwettbewerb.

Mitte Oktober sind im Vorgarten von Gunhild und Georg Hucks noch Bienen unterwegs. Sie kennen die 50 Quadratmeter große Fläche, weil sie dort vom Monat April, in dem sie ab zehn Grad Celsius starten, bis zum Monat Oktober, wenn es noch warm genug ist, Nahrung finden. Während sie sich im Frühling unter anderem in der Strauchwicke niederlassen und im Sommer im Fingerstrauch, um Nektar zu saugen, fliegen sie im Herbst zu den Astern. „Vom Frühling bis zum Herbst blühen immer verschiedene Sträucher, Stauden und Blumen“, erzählt Gunhild Hucks. „Ich liebe Insekten. Deshalb haben wir den Vorgarten naturnah und insektenfreundlich angelegt.“

Gunhild und Georg Hucks schufen dieses kleine Paradies, das ein Hingucker an der Holderberger Straße in Holderberg ist. Sie überzeugten damit die Jury des Moerser Vorgartenwettbewerbs „Bunt statt Grau“. Sie belegten den ersten Platz, um Ende September von Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Alten Landratsamt ausgezeichnet zu werden. „Bei den Vorgärten gibt es zwei große Trends“, sagt Georg Hucks. „Der eine ist die Pflasterung, um darauf Autos zu parken, weil die Garagen als Abstellraum genutzt werden. Der andere ist Kies oder Schotter, weil viele glauben, dann hätten sie weniger Arbeit.“

Teilnehmer und Verfahren Vorgärtenbesitzer konnten sich in dem Zeitraum zwischen dem 4. Mai und 31. August bei der Stadtverwaltung Moers melden und sich mit ihren häufig sommerlich gestalteten Vorgärten bewerben. Insgesamt taten dies mehr als 50. Eine Jury bewertete die Vorgärten. Die Bewerber der zehn schönsten Gärten wurden ausgezeichnet. Sie erhielten Gutscheine im Wert von 150, 100 und 50 Euro sowie Gartenkurse der Volkshochschule. Die zehn schönsten Vorgärten wurden fotografiert. Wenn es möglich ist, sollen sie im nächsten Jahr in einer kleinen Ausstellung zu sehen sein.

Grundidee des Wettbewerbs Beim Moerser Vorgartenwettbewerb „Bunt statt grau“ sollen Hauseigentümer für Schönheit und ökologischen Wert der Vorgärten sensibilisiert werden, um auf diese Weise den Trend der Versiegelung zu stoppen. Diese Versiegelung ist durch das Baurecht in den meisten Fällen nicht gedeckt. Sie ließe sich unter Umständen verringern, wenn in der Grundsteuer B der versiegelte Flächenanteil berücksichtigt würde. Bundesweit hat noch keine Kommune versucht, die Grundsteuer B so anzuwenden.

Geplant hat das kleine Paradies, in dem auch eine Holzbank zum Verweilen steht, Katrin Hucks. Die Tochter von Gunhild und Georg Hucks hatte gerade die ersten Semester ihres Studiums als Landschaftsarchitektin in Dresden hinter sich, in denen sie Pflanzen kennengelernt hatte. „Wenn ich nach der Arbeit im Garten arbeite, ist das für mich entspannend“, sagt Georg Hucks, der Beamter ist, wie seine Frau Beamtin, er in Krefeld, sie in Kamp-Lintfort.