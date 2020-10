Musikchallenge in Moers : Tom Westborn: 366 Songs in 366 Tagen

Moers Vor einem Jahr hatte sich der Musiker Tom Westborn selber die Latte auf eine mutige Höhe gelegt. Ein Jahr lang wollte er jeden Tag einen Song produzieren und anschließend auf der Plattform YouTube veröffentlichen. Nach 366 Tagen und 366 Songs erreichte er das angestrebte Ziel.

Es ist geschafft: 366 Songs sind es in 366 Tagen geworden. Sänger und Songwriter Tom Westborn hat sich am 29. September des vergangenen Jahres selbst die Challenge „Jeder 1ag ein Song!“ auferlegt. Was bedeutete: Ein Jahr lang jeden Tag einen Song zu produzieren und auf der Plattform YouTube zu veröffentlichen. Am 28. September dieses Jahres hat Westborn diese Herausforderung erfolgreich beendet und gewonnen.