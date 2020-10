Moers/Neukirchen-Vluyn : Warnstreik: Verdi nimmt Bäder und Eishalle ins Visier

Moers/Neukirchen-Vluyn Besucher des Aktivbads und der Eissporthalle im Solimare sowie des Sportparks Rheinkamp werden am Mittwoch vor verschlossenen Türen stehen.

„Aktuell sieht es im Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn aber so aus, dass wir zu den normalen Zeiten öffnen können“, sagt Hormes. Dafür gebe es Signale aus der Belegschaft. Besucher des Aktivbads und der Eissporthalle im Solimare sowie des Sportparks Rheinkamp werden am Mittwoch aber sicher vor verschlossenen Türen stehen.

„Dort fällt auch der Vereinssport aus“, sagt Hormes. Anders als Ende September rechne er in anderen Unternehmensbereichen aber nur mit geringen Auswirkungen des Warnstreiks. So werde es in der Abfallentsorgung wohl nur einige Straßen treffen. Die für Mittwoch geplante Abfuhr von Rest- und Bioabfällen sowie von Sperrgut wird Enni voraussichtlich komplett schaffen. Lediglich bei der Abfuhr von Altpapier in Scherpenberg dürften Tonnen rund um die Cecilien-, Karl-, Essenberger und Römerstraße sowie am Wiedekamp stehen bleiben, heißt es. „Dort holen wird die Touren am Donnerstag nach“, sagt Hormes. Bürger sollten nicht geleerte Papiertonnen deshalb ausnahmsweise an der Straße stehen lassen.