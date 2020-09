Theater in Moers : „Der Process“ bringt „neue Normalität“

Ein leerstehendes Ladenlokal im Wallzentrum ist die Bühne für das Kafka-Stück „Der Process“. Foto: Kristina Zalesskaya

Moers Das Schlosstheater startet mit der Inszenierung von Franz Kafkas Roman „Der Process“ in die neue Spielzeit. Der Aufführungsort ist neu: Die Inszenierung ist in der ehemaligen „Fashion-Boutique“ im Wallzentrum zu erleben.

Von Anja Katzke

Kafka, sagt Ulrich Greb, finde sich irgendwie immer in seinen Inszenierungen: Wenn nicht wörtlich, dann seine Denkweise, und auch weil ihn die Texte schon lange begleiten. Mit „Der Process“ bringt der Intendant des Schlosstheaters zum Auftakt der Spielzeit einen der drei unvollendeten und posthum erschienenen Romane von Franz Kafka auf die Bühne. Und lässt das Publikum teilhaben, wie Josef K. am Morgen seines 30. Geburtstages aus dem Bett heraus verhaftet wird, ohne sich seiner Schuld bewusst zu sein. Seit zwei Jahren schon steht Kafkas „Der Process“ auf der Agenda des Schlosstheaters. „Wir wollten das Stück aber an einem anderen Ort machen als auf der Theaterbühne im Schloss“, berichtet Dramaturgin Larissa Bischoff. Mit dem Zuschlag für das Wallzentrum habe sich nun die Möglichkeit ergeben – und zwar in einem weiteren leerstehenden Ladenlokal: der früheren „Fashion-Boutique“. Die Premiere des Stücks am Mittwoch, 9. September, ist bereits ausverkauft.

„Neue Normalität“ ist die kommende Spielzeit überschrieben. „Wie auch wir uns in Corona-Zeiten darin zurecht finden müssen, so lässt Kafka eine neue Weltordnung entstehen, die mit Verleumdung und Verhaftung startet“, erläutern Ulrich Greb und Larissa Bischoff. Franz Kafkas Text sei von ungebrochener Aktualität und bringe nüchtern das Taumeln des Individuums innerhalb der Machtsysteme moderner Gesellschaften auf den Punkt. „Und je weiter Josef K. voranschreitet, desto mehr lässt er sich auf das Verfahren ein, auf das geheime Gericht, mit dem alle verflochten und verbunden scheinen“, sagt Ulrich Greb, der sich für die Inszenierung verantwortlich zeichnet. „Man wird unweigerlich selbst ein Teil des Prozesses.“ Zugleich gehe es um das Prinzip von Unterdrückung und Revolte. Auch Polizeigewalt und Verschwörungstheorien würden in der Inszenierung thematisiert. Und weil die Justiz wie alle anderen Behörden mit Unterlagen, Akten und Papierbergen arbeitet, realisiert Bühnenbildnerin Birgit Angele für das Ladenlokal eine Installation, eine Landschaft aus Papier.

Info Theaterkarten und Vorstellungen Vorstellungen Die Premiere am 9. September ist ausverkauft. Weitere Aufführungen sind am 15. und 16. September, 19.30 Uhr, sowie am 27. September um 18 Uhr. Theaterkarten Der Eintritt kostet 19,50 Euro; ermäßigt sieben Euro. Tel.: 02841 8834110, info@schlosstheater-moers.de