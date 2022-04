Moerser Kinder- und Jugendtheaterfestival : Zwei goldene Pinguine vergeben

Moers Ein Theater und eine Schauspielerin sind die Preisträger. Pia Katharina Jendreizik nahm ihren Pinguin persönlich entgegen. Die taube Schauspielerin und ihr Kollege Andreas Pfaffenberger begeisterten mit einem besonderen Stück

Großes, buntes Geburtstagsfinale auf der Bühne des Schlosstheaters. Zum Abschluss der 30. Penguin’s Days hat die fünfköpfige Jugend-Jury zusammen mit Giovanni Malaponti, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse am Niederrhein, zwei goldene Pinguine vergeben.

Das Theater der Stadt Aalen wurde mit dem Hauptpreis für seine Produktion „Das Heimatkleid“ ausgezeichnet. Die Theaterleute aus der Schwäbischen Alb waren per Video zugeschaltet, ihr Preisgeld von 1000 Euro bekommen sie überwiesen und die goldene Statuette mit der Post. Pia Katharina Jendreizik nahm ihren Pinguin persönlich entgegen. Die taube Schauspielerin und ihr Kollege Andreas Pfaffenberger begeisterten mit „Ich bin Pinguin“ insbesondere die jüngsten Besucher des Kinder- und Jugendtheaterfestivals. Zum 30. Geburtstag der Penguin’s Days gab es erstmals einen Familientag rund ums Moerser Schloss. Bei den insgesamt 24 Vorstellungen wurden 1600 Zuschauer gezählt. Die begleitende Ausstellung in der Sparkasse am Ostring ist noch bis Freitag, 29. April, zu sehen. Dort zeigt Kai Pannen, gebürtiger Moerser und Erfinder des bekannten bunten Pinguins im Trenchcoat, alle Plakate und die dazugehörigen Skizzen und Zeichnungen, die er seit dem Jahr 1993 für das Moerser Kinder- und Jugendtheaterfestival gestaltet hat.