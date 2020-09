Kultur in Moers : Gitarrist spielt beim Neustart der „Five o’Clock“-Konzerte

Moers Maximal 60 Zuhörer sind in der evangelischen Stadtkirche erlaubt. Organisator Konrad Göke bittet um verbindliche Anmeldung bis Samstag.

Die „Five o’Clock“-Konzerte in der Stadtkirche starten nach einer langen Corona-Pause wieder in der Stadtkirche. Musikalischer Gast ist am Sonntag, 6. September, 17 Uhr, der Gitarrist Nico Maas. Er wurde 1989 in Aachen geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf. Nach ersten Schritten am Klavier erhielt er mit zehn Jahren Gitarrenunterricht, später auch Schlagzeugunterricht. Er studierte Jazz-Gitarre am Conservatorium van Amsterdam, war 2015 nominiert für das ‚Goldene Auge‘, für die ‚Beste Filmmusik International‘ im Rahmen des Züricher Filmfestivals. 2019 erhielt er den „Keep an Eye Filmscore Award“ für die beste Filmmusik des Keep an Eye Filmfestivals. Tourneen und Auftritte in verschiedensten Formationen brachten ihn in viele Länder Europas bis nach Australien.