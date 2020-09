Konzert in Moers : „Die schöne Müllerin“ im Martinstift

Konzert in Moers

Moers Bariton Christoph Pohl und Pianist Tobias Krampen führen im Rahmen der städtischen Konzertreihe Franz Schuberts berühmten Liederzyklus auf.

Ein Opernstar ist am Sonntag, 6. September, zu Gast in Moers: Christoph Pohl singt im Rahmen der städtischen Konzertreihe um 16 und 19 Uhr im Kammermusiksaal des Martinstifts der Moerser Musikschule (Filder Straße 126). Wegen der Corona-Auflagen werden die Konzerte auf je 60 Minuten gestrafft und mit einer Lüftungspause angeboten.

Semper-Oper Dresden, Covent Garden in London, Opernhaus Zürich – das sind nur einige Stationen der letzten Jahre, an denen Pohl für Aufsehen sorgte. Die Presse lobt seine packende darstellerische Kraft, vor allem aber seine warme, perfekt geführte Stimme und absolute Textverständlichkeit. Ideale Voraussetzungen für den Liederabend „Die schöne Müllerin“ mit großen Emotionen und Schuberts hinreißenden Melodien.

„Im Duo mit Tobias Krampen am Klavier entsteht beim Zusammenspiel eine schlafwandlerische Sicherheit und Vertrauen, was jedes Konzert zu einem spontanen musikalischen Erlebnis werden lässt“, kündigte die Stadt an.