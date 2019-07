Zuwendungen für Vereine in Moers : NRW-Stiftung fördert Peschkenhaus-Sanierung

Moers Auch der Verein „Altes Landratsamt“ erhält Geld.

Zwei Vereine aus Moers erhalten in den nächsten Tagen gute Nachrichten von der NRW-Stiftung aus Düsseldorf: Mit einem Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro wird die Stiftung den Kunstverein Peschkenhaus dabei unterstützen, den Gewölbekeller des derzeit geschlossenen Gebäudes zu sichern und zu stabilisieren. Der Verein „Neue Geschichte im alten Landratsamt “ erhält für die Erstausstattung des pädagogischen Sammlungs- und Studierbereiches im Obergeschoss des Gebäudes einen Zuschuss in Höhe von 55.000 Euro. Weitere 20.000 Euro gibt die NRW-Stiftung für diese Maßnahme zusätzlich obendrauf, wenn der Verein Spenden in gleicher Höhe sammeln kann, teilte die Stiftung mit.