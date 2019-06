Für Vereine : Leichlingen-Stiftung verteilt fast 90.000 Euro

Leichlingen Nutznießer sind Vereine und Verbände, die sich im sozialen und kulturellen Bereich, im Breiten- und Behindertensport engagieren. Umweltprojekte sind nicht dabei.

In allen anderen Bereichen läuft es dafür in Leichlingen besonders rund. „Es gibt wenige Städte, in denen unsere Stiftung aktiv ist, in denen so viele gute Vorschläge vorbereitet und diskutiert werden“, hob Christian Bonnen, Stiftungsvorstand und Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln, in der Feierstunde im Kinder- und Jugendzentrum in der Balker Aue hervor. Es seien immer tausende Ideen dabei, die enorm viel Energie freisetzten. In diesem Jahr nun also entfällt der größte Teil der Ausschüttungssumme mit 37.380 Euro auf 18 soziale Projekte. Die Martin-Buber-Schule in Kuhle bekommt Geld für eine Nestschaukel, die Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof für Tablets im Rahmen des Projekts „Neue Medien“. Die katholische Bücherei wird ihre Kinderbuchserien vervollständigen und einen neuen Bücherwagen anschaffen können.