Konzert : Romantische Klänge in Witzhelden

Harfenistin Simone Seiler spielt am Sonntag in Witzhelden. Foto: Simone Seiler

Witzhelden (mkl) Romantische und sommerliche Klänge werden die Besucher des nächsten Konzerts in der Reihe „Klassik in der Blütenstadt“ am nächsten Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Witzhelden erleben.

Der Leichlinger Musiker und Organisator Stefan Henke, der in diesem Programm selbst das Horn spielen wird, hat zwei Kollegen eingeladen, deren Instrumente ebenso wie seins selten solistisch zu hören sind: den Klarinettisten John Corbett und die Harfenistin Simone Seiler.

Zu hören sind einige der wenigen Werke für diese Triobesetzung, außerdem wird sich jedes Instrument einzeln präsentieren. In gewohnter Weise gibt es in kurzen Moderationen weitere Infos zur Musik von Robert Schumann, Johannes Brahms, Camille Saint-Saens und anderen. Alle drei Musiker sind als Solisten und als Orchestermusiker tätig und widmen sich daneben der Kammermusik. Eintritt zwölf, ermäßigt sechs Euro an der Tageskasse. Reservierung unter Telefon 02174 390438 oder per Email info@ProMusicaKonzerte.de. Mehr Informationen auf www.promusicakonzerte.de.

(mkl)