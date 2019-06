An der Trompete : Rauschendes Fest rund um die Erdbeere

INfo

Anlässlich des runden Jubiläums des Erdbeerfests gönnten sich die Schützen in diesem Jahr neben einer Blaulicht-Meile und dem dritten Luftballon-Wettbewerb die Live-Band „Perfect Alibi“. Der Erlös aus dem Lichtschießen fließt in diesem Jahr an den Leichlinger Verein für Erlebnis und Freizeit „Crew“.