Diskussion im Internet : Beschwerden über Lärm beim Festival

Leichlingen Tausende Besucher amüsierten sich über Pfingsten beim Grammo-Musikfestival prächtig. Doch einigen Leichlingern passt das nicht.

Das Grammo-Musikfestival am vergangenen Pfingstwochenende war ein voller Erfolg. Trotz wechselhaftem Wetter kamen tausende Besucher in den Stadtpark, um Bands aus der Region zuzuhören und zu feiern. Entsprechend froh und zufrieden war Organisator und Initiator Fritz Rüber, als er am Montag Bilanz zog.

Doch scheinbar sind nicht alle Leichlinger begeistert von dem Musikfestival im Herzen der Stadt. Im Internet ist eine Debatte entbrannt, warum das Ordnungsamt eingegriffen und einige Stände geschlossen hat, kurz nachdem die Band „Jim Buttons“ ihre Zugaben beendet hatten und die Wiese im Stadtpark noch voll war. Damit haben sich die Angestellten der Stadt nicht beliebt gemacht beim Publikum. In einer Facebookgruppe ging es daraufhin hoch her.

Davon will Fritz Rüber allerdings nichts wissen. „Die Leute vom Ordnungsamt waren sehr freundlich, die haben nur ihre Arbeit gemacht.“ Er habe alle notwendigen Genehmigungen eingeholt und sich auch an alle Auflagen gehalten. „Lediglich einmal war es fünf Minuten später, aber da haben wir dann abgebrochen.“ Er habe die Besucher dann aufgefordert, in den umliegenden Kneipen weiterzufeiern.

Auch Bürgermeister Frank Steffes nimmt seine Mitarbeiter jedoch in Schutz. „Es hat einige Beschwerden beim Ordnungsamt gegeben“, bestätigte er auf Anfrage. Dabei habe es sich größtenteils um eher unkonkrete Beschwerden gehandelt. „Da wird vorgeschlagen, dass das Festival nicht so lange dauern sollte, ob man das nicht abkürzen könnte.“ Ein Bürger habe sich allerdings bereits im Vorfeld massiv beschwert und drohe der Stadt auch mit einer Klage. Neben der Lärmbelästigung wird als Grund angeführt, dass an Pfingsten als christliches Fest Ruhe herrschen sollte.

Ob eine Klage allerdings Erfolg hätte, ist fraglich. Denn es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofes, das Feiern in einer Stadt erlaubt, auch wenn es deshalb zu Lärmbelastungen für Anwohner kommt. „Das gilt auch, wenn die Veranstaltung bis nach 22 Uhr geht“, sagt Frank Steffes.

Er sieht eher ein generelles Problem: „Wir haben immer Beschwerden bei allen Veranstaltungen, egal, ob es um Karneval, das Stadtfest und Kunst und Klang geht.“ Natürlich sollten Bürger nicht in ihrer Nachtruhe gestört werden, aber es sei „immer ein Abwägungsprozess“, vor allem wenn es sich um Veranstaltungen handelt, die nur einmal im Jahr stattfinden.