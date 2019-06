Spinnerei im Murbachtal : Viele Besucher beim Mühlentag

Die alte Spinnerei im Murbachtal wird seit dem 14. Jahrhundert genutzt. Beim Mühlentag informierten sich viele Besucher. Foto: Wicze Braun + Wolfgang Brudes

Leichlingen Traditionsgemäß wurde jetzt der deutsche Mühlentag in der alten Spinnerei im Leichlinger Murbachtal gefeiert – und viele Besucher kamen. Sie lauschten den Ausführungen über die lange Geschichte der Wassermühle, die im 14. Jahrhundert begann und bis in die reicht: Von der Harnischpoliererei, Drahtzieherei und Schalenschneiderei bis zur Woll-Spinnerei in den erweiterten Backsteinräumlichen im 19. Jahrhundert.

Später wurden dort Prothesen für die Versehrten des Ersten Weltkriegs gefertigt, 1923 wurde das Notgeld für Leichlingen gedruckt. Seit 1993 wird die Spinnerei für Kulturveranstaltungen genutzt.

Landrat Stephan Santelmann nutzte den Feiertag zu einem Besuch der Spinnerei und einem Rundgang durch die Ausstellung Neugier im Skulpturenpark Sinneswald. Am Mühlstein im Hof der Spinnerei fand ein Konzert mit den Brüdern Raphael und Tom Daun statt, die mit Dudelsack und Harfe launige Weisen rund um das Mühlengeschehen erklingen ließen und die Besucher zum Mitsingen animierten.

(cebu)