Wegen steigender Kosten : Taxifahren im Kreis wird bald teurer

Rhein-Berg Anhebungen des Mindestlohns, höhere Kosten bei Versicherungen und bei der Anschaffung eines Neutaxis sowie allgemein gestiegene Lebenshaltungskosten – die Fachvereinigung Nordrhein Taxi-Mietwagen ist dafür, die Preise für Fahrten mit dem Taxi anzupassen.

Einbezogen wurden in den Entscheidungsprozess auch weitere Institutionen wie beispielsweise die Industrie- und Handelskammer zu Köln oder die Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises. Auch der Ausschuss für Verkehr und Bauen stimmte der Erhöhung in seiner letzten Sitzung zu und gab demnach eine Empfehlung an den Kreistag ab, den aktuellen Taxentarif zum 1. August 2019 sowie zum 1. Januar 2020 anzupassen. Die finale Entscheidung trifft der Kreistag in seiner Sitzung Anfang Juli.