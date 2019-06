Keine Gefahr : Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Am Freitag kreiste ein Hubschrauber über der Stadt. Foto: Patrick Schüller

Leichlingen Seit Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr sind Polizeikräfte in Leichlingen im Einsatz. Sie suchen einen Mann aus Köln. Von ihm gehe keine Gefahr aus, betonte ein Polizeisprecher. Nachdem am Morgen in Köln die Suche begann, gab es Hinweise, der Mann könne sich in Leichlingen aufhalten. Ein Hubschrauber kreiste am Vormittag über dem Stadtgebiet, seit dem Mittag sind auch Flächenspürhunde im Einsatz.

(cebu)