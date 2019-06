Bürgermonitor : Sanierung K 6 – Umweg für Fußgänger bleibt

Bis Ende September wird die Straße erneuert. Fußgänger müssen bis zum Pilgerheim ausweichen, um den Bus erreichen zu können.

Auf der Kreisstraße 6 zwischen Unterbüscherhof und Metzholz tut sich was. Dort haben Ende Mai die Bauarbeiten zur Sanierung der Straße begonnen. So weit, so gut, sagen Ruth und Karl Rohrmann. Doch die damit verbundene Vollsperrung nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer ist ihrer Meinung nach unzumutbar, gerade für ältere Bewohner von Unterbüscherhof, die kein Auto haben.

„Es lässt sich bautechnisch leider nicht anders regeln als mit der Vollsperrung“, sagt Alexander Schiele, Sprecher des Rheinisch-Bergischen Kreises. Bis zum Ende der Bauarbeiten, das für Ende September vorgesehen ist, müssen Fußgänger einen Umweg über den Wanderweg am Weltersbach in Kauf nehmen. Am Dorfplatz können sie dann die Bushaltestellen nutzen. „Wir können keine halbgare Lösung entlang der Baustelle anbieten“, argumentiert Schiele. „Wenn dann etwas passieren würde, wären wir in der Verantwortung.“ Neben der Baustelle sei schlichtweg kein Platz für einen provisorischen Fußweg.