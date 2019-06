Fachtagung : Experten nehmen Stadtgrün unter die Lupe

Leichlingen Aktuell ruft die Stadt unter dem Motto „Wir sind Blütenstadt“ Bürger auf, Ideen für öffentliche Grünflächen zu sammeln. Doch auch die Verwaltung selbst engagiert sich, um ihrem Beinamen „Blütenstadt“ wieder mehr gerecht zu werden.

So werden viele Kreisverkehre den Jahreszeiten entsprechend liebevoll vor allem mit heimischen Pflanzen bestückt und Grünflächen als naturnahe Blühwiesen angelegt. Von diesen Fortschritten im Stadtbild überzeugten sich jetzt Teilnehmer einer Regionaltagung des bundesweiten Vereins Naturgarten. Bei der Fachtagung mit Praxisseminar konnten die rund 60 Teilnehmer bei einer Rundfahrt die Leichlinger Wildblumen-Biotope studieren. Drei solcher Regionaltage zum Thema „Naturnahes öffentliches Grün“ organisiert der Verein in diesem Jahr. Neben Wustermark bei Berlin und Roth in Bayern kommt Leichlingen die Ehre als Vorzeige-Kommune zu. Zielgruppe sind Mitarbeiter von Kommunen, Bauhöfen und Gartenämtern, Landschaftsplaner und Architekten.