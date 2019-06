Landessportfest „Jugend trainiert für Olympa“ : Heißer Kampf um vier funkelnde Pokale

Die 4 x 100 Meter-Staffel der Mädchen vom Gymnasium Leichlingen übten vor dem Start die Stabübergabe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Beim Landessportfest „Jugend trainiert für Olympia“ ziegten die Schüler Bestleistungen. Die Leichlinger Schulen schnitten gut ab.

Im Sonnenlicht funkelten vier Pokale weithin sichtbar am Eingang zum Sportplatz in der Balker Aue – großer Ansporn für die Teilnehmer des Landessportfestes „Jugend trainiert für Olympia“, das gestern für den Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen erstmals in Leichlingen ausgetragen wurde. Gebraucht hätte es ihn wohl nicht, denn die Mädchen und Jungen holten in den Leichtathletik-Disziplinen spürbar alles aus sich heraus.

Die Aussicht, sich für das Landesfinale und möglicherweise sogar für das Bundesfinale in Berlin zu qualifizieren, war den meisten Ziel genug. Überhaupt: Durch die Mischung aus Leichtathletik-Anfängern und Top-Sportlern ging es für viele auch darum, bei einem sportlichen Wettkampf dieser Größenordnung einmal dabei gewesen zu sein.

Info Die besten ziehen ins Landesfinale ein Platzierungen Das Leverkusener Landrat-Lucas-Gymnasium hat gestern in unterschiedlichen Altersklassen viermal gewonnen, das Leichlinger Gymnasium belegte dreimal Platz zwei. Die Sekundarschule kam einmal auf den fünften, einmal auf den sechsten Platz. Wer zum Landesfinale nach Bochum fährt, hängt von den erzielten Punkten im landesweiten Vergleich aller teilnehmenden Schulen ab.

Um die Mittagszeit trabte die Jungen-Staffel des Leverkusener Landrat-Lucas-Gymnasiums gerade zum Aufwärmen über 4x100 Meter durch die Sonne, übte ein letztes Mal den Stabwechsel auf Kommando. Viele der anderen Sportler hatten sich in den Schatten zurückgezogen, um auf ihren Einsatz zu warten oder sich davon zu erholen.

Im Hintergrund lief Musik, die Stimmung auf dem Platz mehr oder weniger entspannt. „Wobei es schon einige gibt, die ganz schön unter Spannung stehen, zum Beispiel, wenn jemand beim Weitsprung gerade nach dreimal Übertreten disqualifiziert wurde“, erzählte Wettkampfleiter Manfred Schmitz vom Leichlinger Turnverein.

Der LTV richtete die Sportveranstaltung gemeinsam mit dem städtischen Gymnasium Leichlingen aus. Für den Verein war der Wettkampf zugleich eine Gelegenheit, neue Sportler für sich zu gewinnen. „Einen haben wir schon, der will bei der Leichtathletik bleiben, der macht Wurf und Speer“, erzählte Schmitz. Ob das auch bei dem Handballer gelingen wird, der beachtliche 1,69 Meter im Hochsprung schaffte, blieb vorerst offen.

Insgesamt gab es an diesem Tag in Leichlingen einige Leistungen, die es wahrscheinlich auf die nordrhein-westfälischen Bestenlisten schaffen werden: Ein Schüler des Leichlinger Gymnasiums warf den Speer auf die 50-Meter-Marke, eine Schülerin aus Odenthal schaffte beim Hochsprung 1,62 Meter. Eine Dreizehnjährige vom Landrat-Lucas-Gymnasium sprang satte fünf Meter weit. Damit die Leistungen in die offiziellen Leichtathletik-Ranglisten eingehen können, hatte der LTV eigens ein Windmessgerät für den Weitsprung und die Läufe bis 200 Meter angeschafft.