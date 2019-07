Bürgermeisterwahl 2020 in Moers : Küster steht als Bündnis-Kandidat bereit

Bürgermeisterwahl 2020 in Moers

Claus Peter Küster vor dem Moerser Stadtwappen. Seinen Wahlkampf will er unter das Motto „Einer von uns“ stellen. Dies passe zum Slogan der Grafschafter: „Menschen machen Moers“. Foto: Christoph Reichwein/Die Grafschafter

Moers Die Wählervereinigung „Grafschafter“ will ihren Vorsitzenden Claus Peter Küster erneut für die Bürgermeisterwahl aufstellen. Er wolle auch gerne als gemeinsamer Kandidat des „Bündnisses für Moers“ antreten, sagt Küster.

Dreimal hat Claus Peter Küster bereits für das Bürgermeisteramt kandidiert, dreimal zog er den Kürzeren. „Aber ich hab mich immer gesteigert“, sagte der Vorsitzende der Wählervereinigung „Die Grafschafter“ am Dienstag. „Bei der Wahl im Jahr 2014 war ich mit knapp acht Prozent der Stimmen dritter“ (nach Christoph Fleischhauer, CDU, und Norbert Ballhaus, SPD). Jetzt will Küster einen weiteren Versuch unternehmen, Chef im Moerser Rathaus zu werden. Die Grafschafter haben sich bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend einstimmig für seine Kandidatur im Herbst 2020 ausgesprochen. Offiziell nominiert wird er Ende des Jahres.