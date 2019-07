Leuchtturmveranstaltung in Moers : Initiativkreis holt Nida-Rümelin nach Moers

Moers Unter dem Titel „Der deutsche Akademisierungswahn – zwischen Doktorandenflut und Fachkräftemangel“ wird der Bildungspolitiker die Herausforderungen im Bildungsbereich aus seinem Blickwinkel beleuchten und bewerten.

Mit seiner Veranstaltung will der Initiativkreis für den in Moers entstehenden Berufsbildungscampus Flagge zeigen. In Zeiten, in denen Unternehmen und auch Behörden händeringend um junge Menschen als Auszubildende und künftige Fachkräfte kämpfen müssten, entstehe in Moers derzeit mit einem Campus für mehr als 4000 Schüler das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt und sogar des gesamten Kreises, heißt es. Diese Investition in die berufliche Ausbildung kommender Generationen werte der Initiativkreis als starkes Zeichen für die Zukunft der heimischen Wirtschaft. Als bedauerlich werde hingegen empfunden, dass das Projekt in der politischen Öffentlichkeit derzeit noch wenig Aufmerksamkeit erfährt. „Wir haben alle verantwortlichen Schulleiter an einen Tisch geholt, spüren eine große Aufbruchstimmung und wollen diese auch nach außen transportieren“, so Lohmann.