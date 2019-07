Kandidat für Moers : Bürgermeisterwahl 2020: Grafschafter wollen Küster nominieren

Moers Die Moerser Wählergemeinschaft „Die Grafschafter" hat sich nach so ausgiebiger Diskussion entschieden: Die rund 50 Mitglieder starke politische Gruppierung hat auf ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, ihren langjährigen Vorsitzenden und Mitgründer Claus Peter Küster in das Rennen um das Bürgermeisteramt zur Kommunalwahl im Herbst 2020 zu schicken.

Zur Kommunalpolitik kam Küster vor über 15 Jahren, als in Meerbeck und Scherpenberg die Stadtteilbüchereien geschlossen und in Vereinshand übergeben wurden. „Sowohl der Protest und die Forderung nach Einführung des Schoko-Tickets blieben in der Moerser Politik so gut wie ungehört“, so die Grafschafter weiter. „Vielmehr wurde mitgeteilt, dass, wenn es einem nicht passe, man doch selbst in die Kommualpolitik gehen solle.“ Mit zehn gleichgesinnten Frauen und Männern gründete Küster eine Wählergemeinschaft, die dann direkt bei der Kommunalwahl im gleichen Jahr drei Mandate erringen konnte. 2009 errang sie drei Sitze im Rat der Stadt, 2014 vier Mandate. Seither sind die Grafschafter zusammen mit der SPD und den Grünen Teil des Bündnisses für Moers.