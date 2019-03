Justiz in der Grafschaft: Notorischer Beleidiger vor Gericht

MOERS/NEUKIRCHEN 28 Anklagepunkte liegen gegen einen Neukirchener vor. Möglicherweise ist er krank.

(got) Dreimal begegnete Michael Darda dem Mann, gegen den am Montag ein Prozess in Moers begann. „Das erste Mal hat er mich als A…loch beschimpft“, erzählt der Firmenkundenberater der Sparkasse am Niederrhein und Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung. Damals sei er an dem Haus des Mannes in Neukirchen vorbei gelaufen. „Das zweite Mal hat er mir den Weg versperrt“, blickt er zurück. „Er hat mich wieder beschimpft. Dann hat er mich getreten. Das dritte Mal hat er mich an der Niederrheinallee mit dem Fahrrad überholt und wieder beschimpft.“