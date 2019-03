Fussball-Kreisliga A: Orsoy bleibt 2019 Punktelieferant

Kreis Fußball-Kreisliga A: Budberg II muss ein 1:3 gegen den VfL Rheinhausen hinnehmen.

Keine Punkte gab es am Wochenende für die beiden abstiegsbedrohten Fußball-A-Kreeisligisten aus Rheinberg. Während Schlusslicht SV Budberg II seine Heimaufgabe gegen den VfL Rheinhausen mit 1:3 (1:0) verlor, musste der SV Orsoy nach der 3:5 (1:2)-Niederlage beim MSV Moers das Rheinpreußenstadion als Verlierer verlassen.

Deutz springt in Budberg ein, Sonsbeck II ist gleich gefordert

A-Ligisten spielen wieder um Punkte : Deutz springt in Budberg ein, Sonsbeck II ist gleich gefordert

Eklat beim Nachholsspiel in Budberg

Fußball-Kreisliga A : Eklat beim Nachholsspiel in Budberg

Auf dem Aschenplatz in Meerbeck kämpfte der SVO zwar, dies war aber am Ende zu wenig. Einziger Lichtblick bei den Grün-Weißen war Akubuike Ugochukwu. Der Nigerianer lebt zur Zeit in der Orsoyer Flüchtlingsunterkunft. Bei seinem Debüt traf er zum zwischenzeitlichen 2:2 und bereitete auch den SVO-Treffer durch Viktor Huber zum 1:1 vor. Den dritten Treffer der Gäste erzielte Masen Kurdi zum 3:4. Die Gastgeber zeigten sich wesentlich spielstärker und trafen durch Tore von Dennis Bruckkhaus (2), Onur Bakici, Astrit Krasniqi und Fouad Bouyagra zum letztlich nicht unverdienten Erfolg. Die Gäste aus Orsoy bleiben somit 2019 ohne Punkterfolg.