Gesundheit in der Grafschaft: Moerser Kampagne gegen Darmkrebs

Gesundheit in der Grafschaft

„Komma zur Vorsorge“, fordern die Partner der Moerser Infokampagne in de nächsten Monaten auf. Foto: Bettina Engel-Albustin / fotoage

MOERS Mit einer sechsmonatigen Präventionskampagne wollen die Moerser Krankenhäuser mit Kooperationspartnern auf Chancen der Früherkennung aufmerksam machen.

Das Krankenhaus Bethanien und das St.-Josef-Krankenhaus gehen auf die Straße, um Öffentlichkeit für ein wichtiges Gesundheitsthema zu schaffen. Vorträge, Info-Stände bei Veranstaltungen, Teilnahme an Sportevents sind nur einige Aktivitäten bis September, um für das Projekt „Darmgesund in Moers“ zu werben. „Für die Darmgesundheit gehen wir den gemeinsamen Weg“, sagt Bethanien-Vorstand Ralf Engels. „In beiden Häusern gehören Tumorerkrankungen zu den Behandlungsschwerpunkten. Uns geht es um den Menschen. Bei frühzeitiger Diagnose ist Darmkrebs heilbar“, ergänzt Ralf H. Nennhaus, Geschäftsführer am St. Josef.