Gericht in Wuppertal: Brandserie: Angeklagter fehlt vor Gericht

Remscheid/Wuppertal Ein 67-Jähriger, der für Heuballen-Brände mitverantwortlich sein soll, schwänzte am Donnerstag erneut den Gerichtstermin.

„Als ich Sie da so alleine draußen stehen sah, habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht ...“, eröffnete Richter Lars Petersen die Sitzung am Amtsgericht Wuppertal mit strafendem Blick zum verlegen dreinblickenden Anwalt. Und tatsächlich: Von dessen Mandanten – dem 67-jährigen Angeklagten in der Strohballen-Brandstiftungsserie – war auch diesmal nichts zu sehen. Er hatte bereits beim Verhandlungsauftakt im vergangenen Herbst gefehlt, schon damals saß sein Kompagnon alleine auf der Anklagebank.

Nur zur Verhandlung war er wieder nicht gekommen – obwohl er in etliche Fernsehkameras hätte schauen können. Der Richter ließ über die anwesenden Polizisten, die als Zeugen geladen waren, einen schnellen Kontakt zur Remscheider Wache herstellen. Die ließ sofort eine Streife ausschwärmen, um den Angeklagten an seiner Remscheider Wohnanschrift aufzuspüren und ins Gericht nach Wuppertal zu bringen. Vergebens, wie Stunden später festgestellt wurde. Nun wird er also erneut per Haftbefehl gesucht und dann hoffentlich zur nächsten Verhandlung am 6. Juni aus der Haft vorgeführt.