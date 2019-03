Fussball: Budberg im Soll und Repelen wieder obenauf

Kreis Fußball-Bezirksliga: Der SVB verringert mit dem Sieg gegen Strümp seine Abstiegssorgen, der VfL siegt erstmals in diesem Jahr.

Der SVB zeigte eine überzeugende Vorstellung im ersten Durchgang und hatte den Gegner stets im Griff. Eine wirkliche Torchance erspielte sich der SSV nicht. Die Budberger hingegen hätten die Partie schon vor der Pause entscheiden können und so war es die Chancenverwertung, die Kritik hervorrief. „Da haben wir zu viel liegen lassen“, sagte Trainer Patrick Jetten, der damit unter anderem den Lattenkopfball von Benedikt Franke meinte. Franke allerdings hatte seine Sache zuvor schon richtig gemacht. Nach sieben Minuten gelang ihm das 1:0. Nach einer Stunde erhöhte Jonas Twardzik auf 2:0 und anschließend war zwei Mal SVB-Schlussmann Marc Anders zur Stelle. „Marc hält dann zwei Mal herausragend im eins gegen eins“, lobte ihn sein Trainer. Ein Budberger Abwehrschnitzer brachte den SSV trotzdem heran (72.), doch in der Nachspielzeit sorgte Franke vom Elfmeterpunkt mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

In Unterzahl musste Repelen das Spiel drehen. Arjeton Krasniqi machte den Anfang, als er einen Freistoß aus knapp 25 Metern brachial in den Winkel schoss (37.). In der Anfangsphase nach dem Seitenwechsel folgte die beste Repelener Phase. Nach einem Foul an Yasin Ait Dada brachte Baran Özcan die Gastgeber per Elfmeter in Führung (53.). Drei Minuten später erhöhte er auf 3:1. Dieses Ergebnis verwaltete der Favorit anschließend ohne großen Aufwand. Trainer Sascha Weyen zog ein differenziertes Fazit: „Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Aber wir müssen schon zusehen, dass wir mal wieder besseren Fußball spielen.“