Corona-Krise in Moers : Blockflöten-Serenade erfreut die Nachbarschaft

Corona-Krise in Moers

MOERS Renate Ulrich erfreut die Mitbewohner ihres Hauses Abend für Abend mit einem Flötenkonzert. Sie folgt dem Aufruf der Essener Philharmonie zum gemeinsamen Musizieren in der Corona-Krise.

„Musik verbindet – Musik fasziniert die Menschen“, sagt Renate Ulrich. Die Musikliebhaberin wohnt im „Haus am Schlosspark“ am Hanns-Albeck-Platz 4. Und sie erfreut die Mitbewohner des Hauses Abend für Abend mit einem gewinnenden Flötenkonzert – und findet Abend für Abend aufmerksame Zuhörer – und erntet großen Applaus.

Mit ihrem musikalischen Angebot folgt Renate Ulrich dem Aufruf der Essener Philharmonie, die in dieser von Corona beherrschten Zeit zum Miteinander und zum gemeinsamen Musizieren aufgerufen hat. Das Steigerlied „Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt“, im Mittelpunkt der Darbietungen, sei zudem Anerkennung und Dank zugleich für die von den Bergleuten geleistete Arbeit weit über viele Jahrzehnte hinaus – und unterstreiche gleichzeitig die enge Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet, so die Philharmonie. Immer wieder erklingt aber auch die „Ode an die Freude“, Choräle werden gespielt, ebenso fröhliche Frühlings- und Sommerlieder.