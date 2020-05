Masken und Desinfektionsmittel auf Knopfdruck : Rotes Kreuz stellt Schutzautomaten im Kreis Wesel auf

Kreis Wesel Statt Süßigkeiten liefern die Geräte aus den Niederlanden Masken und Desinfektionsmittel. Die ersten Geräte stehen schon. Jetzt sollen sie überall im Kreisgebiet Wesel aufgestellt werden.

Zwischen drei Qualitäten der Mund-/Nasen-Bedeckungen kann der Käufer nun wählen. Zum einen gibt es eine Einweg-Variante, zum anderen ein wiederver­wend­bares Modell und als Drittes eine zertifizierte Atemmaske. Beim Desinfektionsmittel gibt es ein Angebot in Taschengröße für Auto und Handtasche. Es könne kontaktlos gezahlt werden. „Wir wollen mit unseren Automaten so schnell wie möglich vielen Menschen Schutz anbieten“, erläutert Andreas Bußmann. Auch viele Unternehmen in der Region hätten sich schnell für den neuen Schutz-Automaten begeistert. Schon seit dem Wochenende stehen sie vor Edeka-Märkten in Xanten an der Lüttinger und Sonsbecker Straße. In der kommenden Woche folgen DRK-Schutz-Automaten bei Edeka-Luft in Alpen, Rathausstraße und Borth, Bortherstaße, sowie bei Edeka Komp Wesel, Julius-Leber-Straße. Ebenso wird die Sparkasse am Niederrhein mit vier Standorten in Xanten, Europaplatz, Moers, Ostring, Neukirchen-Vluyn, Poststraße und Rheinberg, Bahnhofstraße, dabei sein sowie die beiden DRK-Standorte in Rheinberg, Melkweg, und Wesel, Handwerkerstraße.