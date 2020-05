Terminabgabe läuft gut : Kreislaufwirtschaftshof: Enni nimmt alle Abfallarten an

Kreislaufwirtschaftshof: Enni nimmt alle Abfallarten an

Der Betrieb am Kreislaufwirtschaftshof in Moers. Das Archivfoto stammt aus der Zeit vor der Corona-Krise. Foto: Enni

Moers Weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen.

Die Enni macht am Kreislaufwirtschaftshof den nächsten Schritt. Nachdem das Unternehmen im Zuge der Lockerungen der Corona-Einschränkungen seit einigen Tagen wieder Papier und Strauchschnitt annimmt, weitet sie ihren Service seit Montag wieder auf alle Abfallarten aus. Auch können Moerser dann wieder am Kreislaufwirtschaftshof die gelben und grauen Säcke beziehen. Weiter ist eine Abgabe aber nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Pro Fahrzeug sind maximal zwei Insassen zugelassen.

Neben der Terminvergabe gelten am Kreislaufwirtschaftshof Regelungen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten: So müssen Kunden bei der Terminabstimmung die Art des Abfalls, ihren Namen, Rufnummer und das Autokennzeichen angeben. Weiter lässt die Enni nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen pro Stunde zu. Damit der Entladevorgang möglichst schnell geht, sind maximal zwei Kubikmeter Abfall, entspricht etwa einer Kofferraumladung, zugelassen. Bei größeren Sperrgutmengen empfiehlt die Enni die Hausabholung.