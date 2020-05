Solidarität in der Corona-Krise : Ein Corona-Song für den guten Zweck

Die Musiker haben den Song alle zu Hause aus aufgenommen. Rundes Bild die Moerserin Theresa Cherchi. Foto: Theresa Cherchi

Moers Die Moerserin Theresa Cherchi hat einen Song geschrieben, um andere Musiker zu unterstützen. 13 befreundete Musiker haben sich beteiligt. Die Einnahmen fließen in den Hilfsfonds der Deutschen Orchester-Stiftung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Die Corona-Pandemie trifft freiberufliche Musiker und Künstler besonders hart. Die Moerserin Theresa Cherchi hat nun mit befreundeten Musikern den Song „The World’s gonna change“ veröffentlicht. Mit den Einnahmen durch den Corona-Song sollen freiberufliche Musiker unterstützt werden.

Seit 17 Jahren macht die 25-jährige Theresa Cherchi schon Musik. In vielen Bands hat sie bereits gesungen und Gitarre gespielt, durch zahlreiche Auftritte, unter anderem bei Stadtfesten, in der Röhre oder Festivals wie dem Rock-it und Freefall, ist sie in Moers längst keine Unbekannte mehr in der Musikszene. Mit ihrer aktuellen Band „Bandecho“ macht sie deutschen Poprock, geprobt wird regelmäßig im Moerser Bollwerk.

INFO Nothilfefond für freiberufliche Musiker Der Corona-Song „The World’s Gonna Change“ ist zu finden auf den Plattformen der Streamingdienste Spotify, iTunes, Amazon Music, GooglePlay und Deezer sowie auf You-Tube. Die Deutsche Orchester-Stiftung hat zur Corona-Krise einen Nothilfefond für freiberufliche Musiker errichtet. Weitere Infos dazu im Internet unter orchesterstiftung.de.

„Wegen Corona hatten wir viel Zeit“, berichtet Theresa Cherchi. „So entstand die Idee, einen Corona-Song zu schreiben, um damit berufliche Musiker zu unterstützen. Viele stehen jetzt vor Existenzängsten, da sie kein geregeltes Einkommen haben und auf die Einnahmen von Konzerten angewiesen sind. Die fallen aber gerade komplett weg.“ Die 25-Jährige nahm eine Demoversion des Songs auf, schickte sie an befreundete Musiker und fand schnell Zuspruch. 13 Musikerinnen und Musiker aus Moers und Umgebung wirkten schließlich an der Endversion mit. „Aufgenommen wurde alles von zu Hause, das war keine leichte Sache“, erklärt Theresa Cherchi. „Alle Musiker haben sich bei der Aufnahme gefilmt. Ein Freund hat das ganze zu einem Video zusammengeschnitten.“ Sie selbst hat gesungen und Gitarre gespielt.

Theresa Cherchi aus Moers. Foto: Cherchi

Am 3. Mai ist der Song „The World’s Gonna Change“ dann auf den bekannten Streaming-Portalen Spotify, iTunes, Amazon Music, GooglePlay und Deezer sowie auf You-Tube veröffentlicht worden. In dem Song beschreibt Cherchi die aktuelle Situation mit Hinblick auf Kontakteinschränkungen und Einsamkeit, macht aber auch gleichzeitig Mut und ruft zu Solidarität auf. Alle Einnahmen über die Streaming-Portale und Online Verkäufe gehen während der Corona-Pandemie an die Deutsche Orchester-Stiftung. „Die Deutsche Orchester Stiftung hat einen Fond eingerichtet, der nicht nur klassische Orchester-Musiker sondern eben auch die freiberuflichen Musiker schnell unterstützt“, so Cherchi. Sie habe der Stiftung Transparenz angeboten, so dass rund um die Uhr Einblick auf das Spendenkonto gewährt wird. So sei sichergestellt, dass wirklich alle Einnahmen für den guten Zweck bestimmt sind.