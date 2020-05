Film ab in Moers : Autokino startet mit Eiskönigin und Joker

Moers Insgesamt 40 Vorstellungen finden zwischen dem 9. Mai und 7. Juni auf dem Parkplatz des Sportparks Rheinkamps statt. Organisiert wird das Autokino von der Moers Marketing. Hauptsponsor ist die Enni.

Endlich mal etwas, was Kamp-Lintfort nicht hat: Moers bekommt ein Autokino. Am Samstag, 9. Mai, finden die ersten Vorstellungen statt. Am Nachmittag ist dann der Familienfilm „Eiskönigin II“ zu sehen, abends folgt der Blockbuster „Joker“ mit Joaquin Phoenix und Robert de Niro. Insgesamt 40 Vorstellungen sind bis zum 7. Juni geplant. Ob und wie es danach weitergeht ist noch kein Thema. „Wir wollen erstmal starten und sehen, wie es ankommt“, sagte Moers-Marketing-Chef Michael Birr am Dienstag.

Für Birr ist das Autokino ein „echter Herzenswunsch“. „Wegen der Corona-Schutzbestimmungen dürfen wir zurzeit viele Dinge nicht tun“, sagte er. Autokino zähle zu den wenigen Ausnahmen. So sind auch andernorts, zum Beispiel in Wesel, bereits kurzfristig Autokinos eingerichtet worden. Das Moerser Stadtmarketing habe das Projekt in nur zehn Tagen geplant und umgesetzt, freute sich Birr. „Das war ein Haufen Arbeit für uns.“ Ein Aufführungsort und die Technik mussten organisiert, Genehmigungen eingeholt werden. Eine eigene UKW-Radiolizenz war nötig, um einen Empfang des Tonsignals übers Radio zu ermöglichen. Birr: „Wir sind jetzt sozusagen auch ein Radiosender.“ Und auch die Filme sind ohne entsprechende Lizenzen nicht zu haben. Die Moers Marketing hat deshalb das Moerser Atlantic-Kino als Kooperationspartner dazugeholt. Montags bis freitags beginnen die Vorstellungen um 19.30 Uhr. Samstags und sonntags bietet das Autokino um 15.30 Uhr ein Familienfilmangebot an. Im Angebot sind Filme wie „Avengers Endgame“, „Das perfekte Geheimnis“, „Der Junge muss an die frische Luft“, „James Bond – Spectre“ oder auch Disney-Klassiker wie „Aladdin“. Das komplette Programm steht auf einer eigens eingerichteten Internetseite, www.enni-autokino.de.