Medizin in Moers : St. Josef: Patienten die Angst vorm Krankenhaus nehmen

Das St.-Josef-Krankenhaus stellt sein Sicherheitssystem zum Schutz vor dem Coronavirus vor. Das basiert auf drei Säulen. Die Geschäftsführung bittet um Verständnis für die Kontrollmaßnahmen am Eingang und die im gesamten Haus verordnete Gesichtsmaskenpflicht.

Corona-Infektionen sind nicht die einzigen Krankheiten in dieser Zeit, aber sie machen im Moment die meiste Angst. So viel Angst, dass viele Patienten mit mehr oder weniger eindeutigen Herzinfarkt- und Schlaganfallanzeichen lieber nicht in ein Krankenhaus gehen, sondern stattdessen hoffen, das Ganze auch daheim auskurieren zu können. „Das geht schon wieder weg“, hoffen viele Betroffene selbst angesichts besorgniserregender Brustschmerzen. Andere beschließen sogar bei leichten Lähmungserscheinungen, „wenn erstmal wieder andere Zeiten sind“, einen Arzt aufzusuchen. Das ist natürlich prekär“, erklärte der Geschäftsführer des Moerser St. Josef Krankenhauses Ralf Nennhaus und möchte gesundheitlich gefährdeten Patienten die Angst vor eventuellen Corona-Infektionen im Haus zu nehmen.

Unterstützt vom Urologie-Chefarzt und stellvertretenden Ärztlichen Direktor Michael Reimann, seinem Orthopädie-Kollegen und OP-Manager Michael Jonas sowie von Pflegedirektor Thomas Weyers stellte er das derzeit herrschende Sicherheitssystem seines Hauses vor. Das basiert vor allem auf drei Maßnahmen: auf der Durchführung von lückenlosen anfänglichen Corona-Tests, auf einer durchdachten zeitlichen Abfolge von voroperativen Gesprächs- und Untersuchungsterminen und auf einer konsequenten räumlichen Trennung zwischen negativ und postiv gestesteten Patienten in allen ärztlichen und pflegerischen Bereichen. Ein klinisch notwendiger Aufenthalt beginne mit einem Corona-Test, auf dessen negatives Ergebnis hin der Patient in eine gesonderte Station aufgenommen und dort auch nach einer eventuell notwenigen Operation die weitere ärztliche und pflegerische Betreuung erfährt. Positv erkannte Patienten kommen sofort in einen mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ausgestatteten Klinikbereich. Schließlich sind da dann noch die Notfallpatienten mit bisher noch ungeklärtem Corona-Befund. Sie werden zunächst in einer speziellen, zurzeit bewusst groß gehaltenen Isolierstation unterbegracht und erst nach einer sicheren Infektionsanalyse verlegt. „Wir haben zurzeit durchschnittlich drei akute Corona-Patienten und rund zehn Verdachtsfälle auf unserer Isolierstation“, erklärte Nennhaus. „Ich weiß, dass einige Leute die derzeitigen Schutzmaßnahmen für übertrieben halten. Wir aber nicht.“ Deswegen bat er für die Kontrollmaßnahmen am Eingang und die im gesamten Haus verordnete Gesichtsmaskenpflicht um Verständnis. „Uns ist es wichtig, dass sowohl unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter darauf vertrauen, dass wir das Möglichste für ihren Schutz tun.“