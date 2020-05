Unterkünfte-Vermittler : Airbnb entlässt wegen Corona-Krise ein Viertel seiner Belegschaft

Das Logo von Airbnb. Foto: AFP/LIONEL BONAVENTURE

New York Der Unterkünfte-Vermittler Airbnb kündigt in der Coronavirus-Pandemie einem Viertel seiner Belegschaft. Chef Brian Chesky will zudem andere Geschäfte aufgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1900 von 7500 Mitarbeiter werden entlassen, wie Chef Brian Chesky am Dienstag mitteilte. Es würden außerdem Geschäfte aufgegeben, die nicht direkt etwas mit dem Vermitteln von Unterkünften zu tun hätten - etwa Investitionen in die Hotel- und Filmproduktionsbranche. Die Einnahmen von Airbnb könnten dieses Jahr den Erwartungen nach um mehr als die Hälfte fallen.

Reisen und Tourismus werde es am Ende zwar wieder geben, aber in anderer Optik, sagte Chesky. Künftig suchten Reisende vermutlich nach Unterkünften näher am Zuhause und für kleineres Geld. Daher werde der Konzern auch seine Investitionen in Luxus-Anwesen zurückfahren.

(ala/dpa)