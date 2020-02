Moers : Prinzenpaar sticht am Nelkensamstag in See

Prinzenpaar sticht am Nelkensamstag in See

(got) Nicht eine Flasche Sekt ließ Prinzessin Mareike I. zerschellen, als sie das Prinzenschiff Henriette mit dem Namen Prinzessin der Oranier und Kurfürstin von Brandenburg taufte, die als Bronzestatue vor dem Schloss steht.

Sie setzte eine Schokoladenflasche in Form einer Sektflasche ein, da in der Enni-Eventhalle am Solimare striktes Glasverbot herrscht. Sie ließ die Flasche am Dienstagabend auch nicht am wirklichen Prinzenschiff zerschellen, sondern an einem gerahmten Foto dieses Schiffes, bei dem sie und Prinz Alfred I. beim Nelkensamstagszug in See stechen wollen. „Wir haben keine Erlaubnis bekommen, den Prinzenwagen zur Enni-Eventhalle zu ziehen“, erzählte sie. „Grund war der Wind.“