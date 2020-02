Treffen in Moers : Diskussion über Verkehrswende am Niederrhein

Diskussion über Verkehrswende am Niederrhein

Treffen in Moers

Claudia Landes von den Grünen in Moers. Foto: Landes

Moers Mehr als 40 Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen haben am vergangenen Samstag darüber diskutiert, wie eine aus sozialer und ökologischer Sicht erforderliche Verkehrswende am Niederrhein aussehen kann.

Auf Einladung der örtlichen ZWAR-Gruppe („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) fanden sich Vertreter aus der Zivilgesellschaft, Politik und den Umweltverbänden in der Alten Volksschule in Moers zusammen. Vertreten waren unter anderem ADFC, Attac, Fridays for Future, Bündnis 90/Die Grünen, BUND, Klimabündnis Niederrhein sowie Klimaverantwortliche aus kommunalen Verwaltungen. Darüber hinaus beteiligten sich engagierte Einzelpersonen.