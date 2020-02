Fakten und Hintergrund : Schulwegplanung soll Elterntaxis steuern

Schulwegsicherung an der Dorsterfeldstraße in Moers. Foto: Stadt Moers

Moers Vier von 17 Schulstandorten wurden oder werden bereits verkehrstechnisch optimiert. Eltern soll die Planung Ängste nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Für die direkten Anwohner der Grundschule Hülsdonk und der Kindertagesstätte am Rüttgersweg ist er in den vergangenen Jahren mehr und mehr zur Belastung geworden: der elterliche Hol- und Bringverkehr. Verbunden ist der Elterntaxibetrieb stets mit einem bunten Strauß an Verkehrsverstößen: unerlaubtem Halten in zweiter Reihe, gefährlichen Wendemanövern, Parken und Rangieren unmittelbar vor Kindergarten und Schule – zum Beispiel. Am Rüttgersweg sei auch immer wieder zu beobachten, dass Kinder direkt vom Fahrzeug zur Straße hin aussteigen oder zwischen parkenden Autos die Fahrbahn überqueren, sagen die Nachbarn. Aus Sicht der Anwohner hat die Stadt die Belastbarkeit der Verkehrsinfrastruktur in der Vogelsiedlung falsch eingeschätzt. Deshalb steht die Grundschule Hülsdonk jetzt auch auf Platz vier des nach Dringlichkeit sortierten Schulwegplans.

„Im Herbst 2019 hat es umfangreiche Verkehrsmessungen und Beobachtungen der Verkehrssituation zur morgendlichen Spitzenstunde gegeben“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Auf dieser Grundlage wurde ein Konzept erarbeitet. Im April soll der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt die Schulwegplanung für den Rüttgersweg beschließen. Grundsätzlich geht es dabei vor allem um (Verkehrs-)Erziehung – nicht allein der Kinder, sondern vor allem der Eltern.

Info Schulweg alleine gehen – das rät die Polzei Tipps Bevor Kinder zum ersten mal alleine zur Schule gehen, sollten sie den Weg gemeinsam mit einem Erwachsenen üben. Außerdem gilt: helle und reflektierende Kleidung tragen, rechtzeitig losgehen, die Straße nie zwischen parkenden Autos überqueren.

„Aus Verwaltungssicht ist der Schulwegplan ein Instrument der präventiven Sicherheitsarbeit“, sagt Verkehrsplanerin Beate Reich. „Er soll Eltern Ängste nehmen und dabei helfen, den besten Schulweg zu finden. Im optimalen Fall bestärkt er Mütter und Väter darin, ihr Kind den Schulweg oder zumindest einen Teil davon zu Fuß gehen zu lassen – da geht es dann auch Gesundheitsaspekte, genauso wie um das Ziel, dass sich Kinder im Straßenverkehr sicher und selbstständig bewegen lernen.“

Eine große Kampagne zur Schulwegsicherung gab es in Moers bereits Anfang der 1990er Jahre. Die betraf aber vor allem die technische Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe von Schulen wurden zusätzliche Verkehrsschilder aufgestellt, Mittelinseln und Fahrbahneinengungen geschaffen. „Heute geht es dagegen weniger um bauliche Maßnahmen, als darum, Eltern für eine gesündere und verantwortungsvollere Mobilität zu motivieren und zu unterstützen“, erklärt Nadine Beinemann, bei der Stadt Moers Fachbereichsleiterin Verkehrsplanung. „Schulwegpläne nehmen deshalb nicht nur die technischen Einrichtungen auf, sondern auch das Wissen und die Erfahrungen zu Problemen entlang der Schulwege seitens der Schulvertreter, der Eltern und der Polizei. Ein Schulwegplan ist kein Verwaltungs-, sondern ein Gemeinschaftsprojekt, das mit einer umfangreichen Elternbefragung beginnt und sich in vielen Gesprächen fortsetzt.“

Im Detail läuft das so: Über einen Fragebogen werden der Verlauf des Schulwegs und konkrete Gefahrenstellen abgefragt. Nach der Auswertung der Fragebögen werden die genannten Stellen im Straßenraum geprüft. Wenn kurzfristige Verbesserungen möglich sind, werden diese veranlasst. Ist das nicht möglich, wird die Stelle als Gefahrenstelle, also als Ort, wo die Kinder und Eltern besonders aufmerksam sein müssen, im Plan verzeichnet.

17 Grundschulstandorte gibt es in Moers derzeit, vier wurden im Sinne der Schulwegplanung bereits begutachtet, zwei Projekte – die Eschenburgschule mit dem Teilstandort Arminiusstraße und die Dorsterfeldschule – sind in trockenen Tüchern. So wurde an der Eschenburgschule für den Umbau der Einmündung Römer-, Hochemmericher Straße ein Förderantrag gestellt und bewilligt. Eine Umsetzung, heißt es, sei für das dritte Quartal 2020 geplant. An der Dorsterfeldschule ist die Aufpflasterung der Kurt-Tucholsky-Straße in Planung. Der Zebrastreifen Bendmannstraße und die Verbesserungen an der Nieper Straße sind laut Stadt beantragt.

„Unser ursprüngliches Ziel war es einmal, zwei Standorte pro Jahr abzuarbeiten“, sagt Beinemann. „Da die Planung und Umsetzung sehr aufwendig ist, im Fachbereich derzeit eine Stelle vakant ist und auf Wunsch der Politik auch immer wieder andere Projekte Priorität haben, schaffen wir momentan eine Schule pro Jahr – wenn überhaupt.“

Fachbereichsleiterin Nadine Beinemann (links) und Verkehrsplanerin Beate Reich erklären, an welchen Stellen bereits Elternhaltestellen eingerichtet wurden. Foto: Julia Hagenacker