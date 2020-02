Bauen in Moers : Grundstücksmarkt: Bauland und Wohnungen teurer – Umsatz stieg stark an

Moers (RP) Die Bodenrichtwerte für Wohnbauland erhöhen sich zum 1. Januar flächendeckend um durchschnittlich 10 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent). Die Kaufpreise für unbebautes baureifes Land stiegen 2019 nochmals kräftig an, sodass der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Moers diese

Angleichung an den Immobilienmarkt in der letzten Sitzung beschloss. „Bauland - eine begrenzte Ressource“ trifft auch auf Moers zu. Größere

Neubauflächen sind nicht vorhanden und so werden zur Zeit Baulückengeschlossen oder auch Abrissobjekte gekauft, um den Grund und Boden für Neues zu erhalten. Die Bodenrichtwerte im Stadtgebiet steigen in den sehr guten und guten Lagen um 30, in den mittleren und einfachen Lagen um 20 und in den Außenbereichen um 10 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls höher liegen ab 2020 die Richtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen: Acker- und Grünland bei 5,50 (Vorjahr: 4,50) und Waldflächen bei 1,20 (1,00) Euro pro Quadratmeter. Jahrelange Beobachtungen dieses Teilmarktes in Moers und den Nachbargemeinden zeigen diese Tendenz der Preissteigerung. Unverändert geblieben sind die Bodenrichtwerte für Gewerbeflächen.