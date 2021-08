Verein „Jugendheime Moers“ : Buntes Kinderfest mit „Minze“ und Markus Grimm

Autor Markus Grimm wird aus seinem Buch vorlesen. Foto: Lothar Lange

Moers Der Verein „Jugendheime Moers“ schmeißt zum Abschied am 29. August eine große Kids-Party auf der Swingolf-Anlage des Enni-Sportparks in Rheinkamp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Fast 70 Jahre war der Verein „Jugendheime Moers“ Träger des örtlichen Jugendzentrums „Zoff“ in der Wilhelm–Schroeder-Straße 13. Jetzt hat er sich aufgelöst und verabschiedet sich dazu unter dem Titel „Tschökes, macht et jut!“ am 29. August mit einer großen „Kids-Party“ auf der Swingolf-Anlage des Enni-Sportparks in Moers-Rheinkamp. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem dort zu erwartenden Programm: Das beginnt nach einer kurzen Begrüßung um 10 Uhr bereits 30 Minuten später mit einem ersten Höhepunkt, nämlich dem Start eines mit einer Kamera und einem GPS-Sender bestückten Stratosphärenballons. Dessen Flug verspricht eine Menge spektakulärer Luftbilder, die dann kurz vor dem Ende des Festes um 18 Uhr zeitlich gerafft auf einer großen Leinwand angeschaut werden können. Nach dem Ballonstart zeigen um 11 Uhr der beliebte niederrheinische Bauchredner und Kinderzauberer „Minze“ und anschließend um 11.45 die Moerser Tanzpädagogin Christina Rey Delgado auf der Festbühne ihr Können. Ab 12 Uhr haben die kleinen Besucherinnen und Besucher dann die Möglichkeit, wahlweise an einem 90-minütigen Trommel-, Tanz- oder Zauberworkshop teilzunehmen und sich anschließend mit den Ergebnissen auf der Bühne zu präsentieren. Den Zauberworkshop wird übrigens der nicht nur für seine magischen Kunststücke, sondern auch für seine originellen Ballon-Figuren bekannte Kempener Tobi Twist abhalten.

Als weitere Programmhöhepunkte liest ab 15 Uhr der Moerser Autor und Liedermacher Markus Grimm eine halbe Stunde aus seinem Buch über die Abenteuer des kleinen Marienkäfers „Fleckie“, und von 16.30 bis 17.45 Uhr präsentiert dann der Jurysieger des deutschen Kinderliederpreises 2018/19 „Herr Jan“ mit seiner Band „Elternative Kindermusik vom Feinsten“. Doch das ist noch alles. Über das Bühnenprogramm hinaus wird den Festbesuchern an diesem Tag noch einiges mehr geboten. So wird es zum Beispiel von den SPD-Falken aus Duisburg einen Soccer Court für Fußballbegeisterte, und von den Mitgliedern des Kapellener Jugendzentrums „Henry“ einen Bogenschieß-Stand geben. Im Bus des Kinderhilfe-Vereins „Klartext“ wird eine Schminkstube eingerichtet sein, und natürlich ist auch das Spielmobil der Stadt vor Ort. Darüber hinaus haben verschiedene Awo-Kindergärten eine Reihe spannender Mitmachaktionen angekündigt, und auch die Repelener Kirchengemeinde Sankt Martinus hat ihre Beteiligung an der Festgestaltung zugesagt. „Ich denke, das wird ein Superfest und ein toller Abschluss für unsere bisherige Vereinsarbeit sein“, ist sich Atilla Cikoglu sicher. „Damit werden bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.“

Die Abschiedsparty des scheidenden Vereins Jugendheime Moers“ findet am Sonntag, 29. August, von 10 bis 12 Uhr auf der SwinGolf-Anlage des Enni Sportparks in Moers-Rheinkamp, Am Sportzentrum statt.