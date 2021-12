Bezirksvertretung Uerdingen : 150 Jugendliche des KFC suchen einen neuen Trainingsplatz

Krefeld Wegen der Sanierung der Grotenburg müssen Jugend- und Seniorenmannschaften sich mit dem KFC Uerdingen bei den Bezirkssportanlagen arrangieren. In die BSA wird tüchtog investiert.

Eine Neuplanung eines Sportgeländes für Gellep-Stratum soll nun unter einer möglichen Einbeziehung des KFC Uerdingen erfolgen. Zusätzlich für den Sport-Etat bereitgestellte Haushaltsmittel in Höhe von fünf Millionen Euro sollen zur Sanierung bestehender Bezirkssportanlagen (BSA) verwendet werden, um die neu entstandene Nachfrage zu bewältigen. Die BSA Uerdingen wird in den Jahren 2022/23 für 1,25 Millionen Euro saniert, die BSA Linn 2023/24 für 1,5 Millionen Euro und die BSA Traar 2023/24 für 1,25 Millionen Euro verbessert. Eine Million Euro fließen in die Erweiterung des Sportparks Oppum. Während der Sanierungsarbeiten der Grotenburg sollen die in diesen BSA beheimateten Vereine mit dem KFC Uerdingen kooperieren.