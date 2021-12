Öffnungszeiten in Moers : Testen an den Feiertagen

Moers Gemeinsam feiern mit negativem Test gibt zusätzliche Sicherheit. Anbieter reagieren auf Nachfrage. Wo in Moers Corona-Tests an Weihnachten und zu Silvester möglich sind.

Weihnachten, Silvester und die Tage dazwischen: Das ist eine Zeit, in der man gerne die Familie oder Freunde trifft. Viele Menschen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind, möchten sich vor solchen Treffen testen lassen. Die Teststellen haben sich darauf vorbereitet: Viele sind auch an den Feiertagen geöffnet. „Schon jetzt ist die Nachfrage besonders für Heiligabend und den ersten Weihnachtstag immens hoch“, sagte am Dienstag Apotheker Simon Krivec, Betreiber der Teststelle im Ärztehaus am Neumarkt in Moers. „Die Tests geben einfach zusätzliche Sicherheit.“