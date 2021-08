Moerser Städtepartnerschaft : Moerser Delegation gedenkt Massaker in Sant’Anna

Eine Delegation des Partnerschaftsvereins legte einen Kranz nieder. Foto: Frank Liebert

Moers Eine Delegation des Städtepartnerschaftsvereins Stazzema-Moers nahm an einer Gedenkfeier in Italien teil. Im Frühjahr soll in Stazzema die Fotoausstellung „Gesichter Europas“ präsentiert werden.

Anlässlich des 77. Jahrestages zum Gedenken an das Massaker in Sant’Anna, bei dem durch die Waffen-SS 560 Kinder und Frauen während des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden, hat eine Delegation des Städtepartnerschaftsvereins Stazzema-Moers das kleine toskanische Bergdorf in der Toskana besucht, um an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen und für die Stadt Moers einen Kranz niederzulegen. Der Geschäftsführer des Vereins, Frank Liebert, hatte die Reise organisiert und freute sich sehr, die alten Kontakte wiederaufleben zu lassen um die Zusammenarbeit insbesondere des Jugendaustauschs wieder aufnehmen zu können.

Ratsmitglied Atilla Cikoglu mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer maßgeblich an der Gründung zur Städtepartnerschaft beteiligt, berichtet: „Die Kontakte, die aufgrund der Pandemie jetzt fast zwei Jahre brach lagen, waren sofort wieder präsent. Alle unsere Gesprächspartner knüpften an die bisherigen Planungen an, als hätten wir uns letzten Monat erst gesehen.“