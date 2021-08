„Alle Räume lassen sich lüften“ : Stadt will keine Luftfilter für Moerser Schulen

Moers Die Bestandsaufnahme der Verwaltung ist abgeschlossen. Eine Chance auf Fördergelder des Bundes für Luftfilter bestehe nicht, heißt es. Dafür soll an anderer Stelle aufgerüstet werden.

Die Stadt Moers will für ihre Schulen und Kitas nun möglicherweise doch zusätzliche CO 2 -Ampeln anschaffen. In der kommenden Woche werde die Stadt alle Moerser Schulen anschreiben und nach weiteren Ampel-Wünschen befragen, kündigt Stadtsprecher Klaus Janczyk an. Auch mit den Kindergärten soll das Thema besprochen werden. Luftfilter hingegen würden nach jetzigem Stand nicht angeschafft. Eine jetzt abgeschlossene Bestandsaufnahme der Verwaltung habe gezeigt, dass sich ausnahmslos alle Klassen- und Gruppenräume ausreichend lüften ließen, so Janczyk. Geprüft werde aber, ob womöglich die Ausstattung von Umkleidekabinen in Sporthallen förderfähig sei. „Dort gibt es nämlich ganz oft nur kleine Fenster, die sich lediglich auf Kipp öffnen lassen“, sagt der Stadtsprecher.