Awo Kreisverband in Moers : Förderung macht Hilfe zur Selbsthilfe möglich

Der Awo-Ortsverein Neukirchen-Vluyn hat von der Stiftung einen Zuschuss für die Küche im neuen Marie-Juchacz-Haus erhalten. Jochen Gottke (v.l.), Wilhelm Brunswick und Ibrahim Yetim freut das. Foto: Peter Gottschlich

Moers 230.000 Euro schüttet die Gemeinschaftsstiftung der Arbeiterwohlfahrt am Niederrhein in diesem Jahr aus. Zwei innovative Projekte sollen im Eingangsbereich der neuen Zentrale des Awo- Kreisverbandes in Moers umgesetzt werden.