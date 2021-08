Unternehmen in Moers : So entstehen Wohlfühlräume

Info

Foodtruck kommt Samstag,

21. August, von 9 bis 15 Uhr, im Domizil von „Charles Bad“ und „Küchen et Cetera“, Eurotec-Ring 18, Moers-Utfort. Es kommt ein Food­truck der Frank Schwarz Gastro Group aus Duisburg.

Aktion mit besonderem Gast Zum Tag der Offenen Tür haben die Unternehmen Jörg Albertz zum Torwandschießen eingeladen.

Albertz wurde 1971 in Mönchengladbach geboren, wo er Fußball bei der Borussia spielte. Er wechselte 1990 nach Düsseldorf und 1993 nach Hamburg. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in den Jahren 1996 bis 2001 bei den Glasgow Rangers. Mit dem schottischen Traditionsclub holte er dreimal den Meistertitel. Dazu war der Mönchgladbacher, der er heute wieder ist, in diesen Jahren auch deutscher Fußballnationalspieler.