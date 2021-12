Impfaktion in Moers : Booster-Sprint in der Rathaus-Kantine

Moers Zusammen mit dem Bethanien-Krankenhaus bietet die Stadt Moers ab 17. Dezember zunächst nur Drittimpfungen an. Zu einem späteren Zeitpunkt sind auch Erst- und Zweitimpfungen geplant. Die Aktion soll bis Ende Januar dauern.

Am Freitag, 17. Dezember, starten das Krankhaus Bethanien und die Stadtverwaltung Moers eine gemeinsame Booster-Impfaktion. Sie wird an dem Tag von 16 bis 19 Uhr in der Kantine der Stadtverwaltung (Rathausplatz 1) angeboten. Weiter geht es Samstag, 18., und Sonntag, 19. Dezember, von jeweils 10 bis 16 Uhr. Weitere Termine seien in Planung.