Auszeichnung für Feuerwehrleute in Moers : Stadt ehrt die „Helden des Alltags“

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Feuerwehrchef Christoph Rudolph haben verdiente Mitglieder der Moerser Löschzüge ausgezeichnet. Trotz Corona sei die Leistungsfähigkeit der Wehr ungebrochen gewesen, lobte das Stadtoberhaupt.

Ein wichtiges Thema an dem Abend war auch die überörtliche Hilfe beim großen Waldbrand im Kreis Viersen im April 2020 sowie bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wehrleute verschiedener Löschzuge waren unter anderem in Erftstadt eingesetzt und sind freiwillig nach Dernau an der Ahr gefahren, um dort zu helfen. Besonders in Erftstadt gab es gefährliche Situationen. Die Wehrleute haben in Häusern direkt an der Abbruchkante der Flut nach vermissten Personen gesucht.